Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Aralık 2023 güncel altın satış fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Aralık 2023 güncel çeyrek altın, ons altın ve gram satış fiyatları...

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Aralık 2023 güncel altın satış fiyatları
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Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

15 Aralık 2023 sabahında 2036 dolar seviyesinde işlem görürken 1900 liraya alıcı buluyor.

Spot piyasada güncel altın satış fiyatları:

Spot piyasada güncel altın satış fiyatları:

Çeyrek altın 3227 lira

Yarım altın 6455 lira

Tam altın 12784 lira

Cumhuriyet altını 12860 lira

Reşat Altını 12892 lira

Gremse altın 32059 liradan el değiştiriyor.

  • ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

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