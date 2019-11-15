Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Kasım 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Kasım 2019 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 433,78 lira, satış fiyatı 444,65 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın 271,08 lira alış fiyatı, 271,17 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.