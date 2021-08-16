Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Ağustos 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 16 Ağustos 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 778,18 lira, satış fiyatı 797,66 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 486,07 lira, satış fiyatı 486,67 liradan el değiştiriyor.

16.08.2021 - 08:17

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Ağustos 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

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