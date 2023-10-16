Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Ekim 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Ekim 2023 güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları...

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Ekim 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum... 16 Ekim 2023 sabahında  1920 dolar bandında işlem görürken, 1713 liradan işlem görüyor.

Spot piyasada güncel altın satış fiyatları:

Çeyrek altın 2935 lira

Yarım altın 5871 lira

Tam altın 11584 lira

Cumhuriyet altını 11698 lira

Gremse altın 29049 liradan el değiştiriyor.

ANLIK FİYATLARI


Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Ekim 2023 güncel altın kuru fiyatları - 1 Çeyrek altının 3 yıllık grafiği

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

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