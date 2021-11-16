Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Kasım 2021 güncel altın  fiyatları

Geçen haftaya 1.819 dolardan başlayan ons altın çarşamba günü açıklanacak Avrupa enflasyon verisi öncesinde 1.865 dolar civarında bulunuyor.

Gram altın ise dolar/TL ’nin rekor tazelemesi ve küresel altın fiyatlarındaki yüksek seviyelerle 600 TL’nin üzerinde yer alıyor.



Saat 10.30 itibari ile gram altın 605 lira seviyesinde yer alırken, çeyrek altın 989 lira, cumhuriyet altın ise 3.947 liradan satılıyor.





Altın yatırımcılar çarşamba günü açıklanacak Avrupa enflasyon verisine odaklanırken yurtiçinde perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI