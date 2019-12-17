Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Aralık 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Aralık 2019 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 444,47 lira, satış fiyatı 455,58 liradan işlem görüyor. Gram altın ise güne 277,74 lira alış fiyatı, 277,84 lira satış fiyatı seviyelerinden başladı.

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