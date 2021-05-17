Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Mayıs 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Döviz ve altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. ABD enflasyon verisinin beklenenden yüksek gelmesiyle içerde altının gram fiyatı 500 lirayı aştı.



GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Geride bıraktığımız haftadan bu yana yükselişini sürdüren ve Nisan ayında yüzde 6,6 ile en çok kazandıran yatırım aracı olan altın fiyatlarında yükseliş yeni haftada da devam ediyor.

Gram altın Ramazan Bayramı tatilinin ardındna ilk iş gününne 503,02 liradan başladı.Altının gram fiyatı 6 Kasım 2020'de 538 lirayla zirveyi görmüştü.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 768 lira, Cumhuriyet altını ise 3.159 liradan satılıyor.

Öte yandan altın fiyatları yükselen enflasyondan da destek buluyor. ABD'de 13 yılın zirvesine çıkan enflasyon rakamları sonrasında faizlerde artış beklentisiyle dolar güçlendi, ons altın fiyatı yükseldi.





Altının ons fiyatı 1.852,17 dolar seviyesinde bulunuyor.



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HABERE GİT: KADEMELİ NORMALLEŞME DÖNEMİ BAŞLADI



İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs sabah 05.00'ten itibaren uygulanacak kademeli normalleşme tedbirlerine ilişkin genelgeyi açıkladı. Akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması 21.00'de başlayacak. Hafta sonları ise sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Türkiye'de Ramazan Bayramı'nı da kapsayan tam kapanma dönemi de sona erdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan, 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimini uygulamaya başlayacaklarını ve bu konudaki ayrıntıları Kabine Toplantısı'nın ardından paylaşacaklarını belirtti.



PİYASALAR NEYİ TAKİP EDECEK?



Bugün yurt içinde piyasalar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak nisan ayına ilişkin "merkezi yönetim bütçe denge tablosu"nu, TCMB tarafından duyurulacak mart ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu ve TÜİK'in açıklayacağı "İstatistiklerle Gençlik, 2020" araştırmasını, mart ayına ilişkin "ücretli çalışan istatistikleri"ni, nisan ayına ilişkin "tarım ürünleri üretici fiyat endeksi"ni takip edecek.



Dünyanın gündeminde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve dünya genelindeki tepkiler ile corona virüs salgınına ilişkin gelişmeler yer alıyor.

UZMANLAR UYARIYOR: İNSAN HAREKETLİLİĞİ TEKRAR BAŞLIYOR, DİKKAT!

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