Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Ocak 2025 güncel altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Ocak 2025 güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 99 liradan işlem görüyor.
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,6 artışla 3 bin 93 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne primle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 3 bin 99 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 60 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 162 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 2 bin 710 dolardan işlem görüyor.
ABD'de gelecek hafta başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, enflasyon verilerinden alınan olumlu sinyaller, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimini yılın ilk yarısında yapabileceği yönündeki fiyatlamaları destekliyor.
Öte yandan, Orta Doğu'da İsrail ile Filistin arasında gerçekleştirilen ateşkes anlaşmasıyla azalan jeopolitik riskler, piyasalarda risk algısının azalmasında etkili oluyor.
Analistler, altının ons fiyatında tahvil getirilerinin de etkili olduğunu hatırlatarak, ABD'de gerileyen tahvil faizlerinin altının ons fiyatındaki yükselişi desteklediğini ancak azalan jeopolitik risklerin altının ons fiyatında kar satışlarını beraberinde getirebileceğini ifade etti.
Günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 690 dolar seviyesinin destek, 2 bin 730 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Haberler
- Altın Kuru
- Türkiye
- Ons Altın
- Tam Altın
- Çeyrek Altın
- Altın
- Ekonomi
- Gram Altın
- Altın Fiyatları
- Son Dakika Haberleri
- Cumhuriyet Altını