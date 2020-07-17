Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Temmuz 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Temmuz 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 634,43 lira, satış fiyatı ise 650,33 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 396,46 lira, satış fiyatı 396,67 liradan işlem görüyor.

17.07.2020 - 07:35

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Temmuz 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

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