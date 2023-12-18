Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 18 Aralık 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Altın fiyatları, yatırımcılar ABD'de bu hafta açıklanacak ve Fed'in faizlere ilişkin atacağı adımlar hakkında ipucu verecek olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisini beklerken tahvil getirilerinde görülen zayıflamanın desteğiyle yükseldi.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 22 dolar seviyesinde işlem görüyor.



Altının gram fiyatı 1886 lira, çeyrek altın 3 bin 95 liradan satılıyor.



Merkez bankaları geçen hafta yılın son para politikası kararlarını açıklarken, gelecek döneme ilişkin alınan sinyaller, faiz indirimlerine önümüzdeki yıl başlanabileceğine yönelik iyimser havayı beslese de, Fed yetkililerinin cuma günkü açıklamaları söz konusu iyimserliği törpüledi.



New York Fed Başkanı John William faiz indirimlerinin zamanlamasını düşünmek için bile erken olduğunu belirtirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de enflasyonun beklendiği gibi düşmesi durumunda bankanın 2024'ün üçüncü çeyreğinde faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğini dile getirdi.



Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de Fed'in odağını enflasyondan yavaşlayan iş gücü piyasasına kaydırmaya başlamasının gerekebileceğini söyleyerek, enflasyonun hedefe ulaşma konusunda ikna edici olana kadar faiz indirimlerini düşünmenin abartılı bir ifade olduğunu kaydetti.



Analistler, Fed yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmelerinin ardından pay piyasalarında risk iştahının güç kaybettiğini ifade ederek, bu hafta yoğun makroekonomik veri gündeminin yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek yılın ilk toplantısını gerçekleştireceği ocak ayında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 75'te bulunuyor.

ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI