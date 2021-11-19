Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Kasım 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Kasım 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 1066,82 lira, satış fiyatı 1093,50 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 666,23 lira, satış fiyatı 666,61 lira seviyesinde yer alıyor.

Haberler - ntv.com.tr 19.11.2021 - 07:46

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Kasım 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Ayrıntılar geliyor...


GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...