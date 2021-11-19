Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Kasım 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Kasım 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 1066,82 lira, satış fiyatı 1093,50 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 666,23 lira, satış fiyatı 666,61 lira seviyesinde yer alıyor.
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