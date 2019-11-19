Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Kasım 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Kasım 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru alış fiyatı 434,18 lira, satış fiyatı 445,04 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın alış fiyatı 271,33 lira, satış fiyatı ise 271,43 liradan işlem görüyor.

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