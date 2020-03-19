Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Mart 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlayarak 306,35 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü 311 lira seviyelerinde tamamlamıştı.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 515,45 lira, Cumhuriyet altını da 2.117 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 1,29 değer kaybıyla 1.467,34 dolar seviyesinde yer alıyor.



Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için başta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) başta olmak üzere merkez bankalarının hanehalkı ve işletmeleri önceleyen adımlar attığını ve bu adımların piyasaları desteklemesinin beklendiğini ifade etti.

Analistler, Avrupa'da sınırların geçici olarak kapatılmasının yatırımcılar üzerindeki tedirginliği görece artırdığına işaret ederek, varlık fiyatlarının salgına ilişkin gelişmeler sebebiyle bir süre daha dalgalı bir seyir izleyebileceğini ifade etti.



Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.460 doların destek, 1.516 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 300-320 lira bandının öne çıktığını bildirdi.



Bugün yurt içinde sakin bir veri gündemi bulunurken yurt dışında Euro bölgesinde cari denge rakamları izlenecek.

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