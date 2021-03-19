Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Mart 2021 güncel altın  fiyatları

19.03.2021 - 08:14
Altının onsu perşembe günü yüzde düşüşe geçtikten sonra yeni güne de düşüşle başlayarak 1.730 dolar civarında seyrediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentileri aşan faiz kararı sonrası Dolar/TL kurundaki düşüşe paralel olarak gram altın da düşüşe geçti.
407 TL'nin altını test eden gram altın şu dakiklarda 407 liradan işlem görüyor.
İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 669 lira, Cumhuriyet altını 2.660 liradan satılıyor.
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