Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Nisan 2021 güncel altın kuru fiyatları

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı yeni haftaya yüzde 0,41 yükselişle başlayarak 462,26 lira seviyelerinden işlem görüyor.



Aynı dakikalarda çeyrek altın 754,80, Cumhuriyet altını ise 3.111 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.778,23 dolardan alıcı buluyor.



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Bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündemi sakinken TCMB Şubat ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak. Dünya genelinde ise ﻿corona virüs salgınına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

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