Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 2 Ağustos 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 2 Ağustos 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 788,27 lira, satış fiyatı 807,96 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 492,33 lira, satış fiyatı 492,94 lira seviyesinde yer alıyor.

02.08.2021 - 07:37

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 2 Ağustos 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

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