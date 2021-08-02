Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 2 Ağustos 2021 güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı 491 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 805 lira, Cumhuriyet altını 3.290 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?  2 Ağustos 2021 güncel altın fiyatları...

02.08.2021 - 12:29

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 2 Ağustos 2021 güncel altın fiyatları

PİYASALAR

Dolar kuru bugün ne kadar? (2 Ağustos 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (2 Ağustos 2021 dolar - euro fiyatları)

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 2 Ağustos 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 2 Ağustos 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 488 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 493,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da değer kaybıyla başlamasının ardından, saat 12.30 itibarıyla 488 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 798 lira, Cumhuriyet altını da 3.185 liradan satılıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda  1.814 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında artan risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 ve 1.790 dolar seviyelerinin destek, 1.810 ve 1.830 doların ise direnç konumunda kaydetti.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...