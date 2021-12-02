Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 2 Aralık 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 2 Aralık 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 1235,54 lira, satış fiyatı 1266,90 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 772,17 lira, satış fiyatı 772,65 lira seviyesinde yer alıyor.

Haberler 02.12.2021 - 08:46

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 2 Aralık 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

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