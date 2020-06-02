Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 2 Haziran 2020 anlık ve güncel çeyrek ve gram altın alış satış fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 2 Haziran 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı spot piyasada 609,01 lira, satış fiyatı ise 624,24 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın ise 380,07 lira alış fiyatı, 381,19 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
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