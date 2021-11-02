Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 2 Kasım 2021 güncel altın fiyatları

Haberler 02.11.2021 - 07:41
Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 550 lira seviyesinde işlem görüyor.
Çeyrek altın 900 lira, Cumhuriyet altını 3.591 liradan satılıyor.
Altının onsu ise 1.794 dolar civarında...
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak faiz kararı öncesinde küresel para politikalarında devam eden şahin tutumun altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi.
Yüzde 1,55-1,60 bandında dengelenen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinin seyrinin altının ons fiyatı üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, teknik açıdan ons altında 1.780 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.