Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Kasım 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Kasım 2019 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 433,15 lira, satış fiyatı 443,98 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 279,69 lira, satış fiyatı 270,78 lira seviyesinde yer alıyor.
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