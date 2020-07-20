Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Temmuz 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Temmuz 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı spot piyasada 637,82 lira, satış fiyatı ise 653,77 lira seviyesinde. Gram altında ise alış fiyatı 398,56 lira, satış fiyatı 398,70 liradan işlem görüyor.
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