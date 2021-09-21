Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 21 Eylül 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 21 Eylül 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 784,08 lira, satış fiyatı 803,57 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 489,84 lira, satış fiyatı 490,43 liradan işlem görüyor.
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