Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Ekim 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 22 Ekim 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 875,76 lira, satış fiyatı 897,65 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 547,11 lira, satış fiyatı 547,68 lira seviyesinde yer alıyor.
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