Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Eylül 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 22 Eylül 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 788,10 lira, satış fiyatı 807,74 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 492,32 lira, satış fiyatı 492,82 liradan işlem görüyor.
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