Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Nisan 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada22 Nisan 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 762,91 lira, satış fiyatı 474,07 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altına ise alış fiyatı 475,83 lira, satış fiyatı 476,49 liradan işlem görüyor.
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