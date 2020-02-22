Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altında yükseliş devam ediyor.

Haftanın son işlem gününe yüzde 1,12 değer kazancıyla 321,2 liradan başlayan gram altının fiyatı bugün 321,9 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN 528 LİRA

Çeyrek altındaki artış ise 7 yılın zirvesinde yer alıyor.

Cuma günü 517 lira olan çeyrek altının fiyatı şu dakikalarda 528,1 liradan işlem görüyor.

Analistlere göre, altın fiyatlarındaki yükselişte doların, Türk Lirası karşısında yükselmesi ve ons altının 1.634 dolar ile 7 yılın zirvesine çıkması etkili oldu.

ALTINA YATIRIM YAPMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?