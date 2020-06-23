Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 23 Haziran 2020 anlık ve güncel çeyrek ve gram altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 23 Haziran 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı spot piyasada 617,07 liradan işlem görüyor. Gram altın ise 385,53 lira alış fiyatı, 386,11 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
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