Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 23 Haziran 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1917 dolar seviyesinde hareket ediyor.
Gram altın dün Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bin 500 lirayı ilk kez aşarak bin 507 liraya kadar yükseldi. Sonrasında bin 500 liranın altına gerilerken bugün 1545 liradan satılıyor.
An itibariyle çeyrek altın 2 bin 544 lira, cumhuriyet altını da 10 bin 131 liradan satılıyor.
ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.
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