Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 23 Mart 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 23 Mart 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 701,62 lira, satış fiyatı 719,15 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 438,46 lira, satış fiyatı 439,02 lira seviyesinde yer alıyor.
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