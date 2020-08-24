Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Ağustos 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Ağustos 2020 anlık ve güncel çeyrek altın spot piyasa alış fiyatı 729,03 lira, satış fiyatı ise 747,28 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 455,35 lira, satış fiyatı 455,97 liradan işlem görüyor.

24.08.2020 - 07:39

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Ağustos 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

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