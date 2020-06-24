Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Haziran 2020 anlık ve güncel çeyrek altın ve gram altın alış satış fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Haziran 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 623,56 lira, satış fiyatı ise 638,98 liradan işlem görüyor. Dünü yükselişle kapatan gram altında ise alış fiyatı 389,36 lira, satış fiyatı 389,94 lira seviyesinde yer alıyor.
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