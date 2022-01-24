Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Ocak 2022 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Ocak 2022 güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Haberler - ntv.com.tr 24.01.2022 - 09:26

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Ocak 2022 güncel altın kuru fiyatları

PİYASALAR

Dolar kuru bugün ne kadar? (24 Ocak 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (24 Ocak 2022 dolar - euro fiyatları)

fiyatları, yatırımcıların Fed'in faiz artırımlarına odaklanmasıyla yatay bir seyir izliyor. 

Gram altın, geçen hafta küresel altın fiyatlarındaki yüksek seyre rağmen dolar/TL'deki dalgalanmadan etkilenmişti. Yeni haftaya da dolar kurundaki yükselişi takip ederek başlayan gram altın, pazartesi günü 798 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 1.309 liradan, Cumhuriyet altını da 5.333 liradan satılıyor.

Ons altın, geçen haftayı yüzde 1'e yakın yükselişle kapatarak son 6 haftanın 5’ini kazançla geçirmiş oldu. Haftaya yatay bir seyir başlayan ons altın, geçen hafta ulaştığı 1.835 dolar üstü seviyeleri koruyarak 1.837 dolar civarında işlem görüyor.

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) salı ve çarşamba günü toplanarak ocak ayı için faiz kararını açıklayacak.

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