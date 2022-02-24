Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Şubat 2022 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon sonrasında küresel piyasaların riskten kaçış moduna geçmesiyle 1.973 dolar seviyesini görerek 18 ayın zirvesine yükseldi.

Küresel altın fiyatları ve dolar kurundaki yükselişle beraber iki ayın zirvesine tırmanan gram altın, perşembe günü 898 lira seviyesinde bulunuyor.



Çeyrek altın 1.499 liradan, Cumhuriyet altını da 6.172 liradan satılıyor.

Ons altın, haftaya Ukrayna’daki tansiyonu düşüren haberler sonrasında 1.893 dolar seviyesinde başlarken hafta boyunca inişli çıkışlı bir seyir izledi.



Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasıyla küresel yatırımcılar güvenli liman varlıklara yönelirken altın da 1.958 dolar seviyesinde bulunuyor.



RUSYA, ASKERİ HAREKAT BAŞLATTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını açıklamasının ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Rusya, Ukrayna ile Belarus sınırında hava sahasını kapatırken, Ukrayna'da sıkı yönetim ilan edildi.



Gelişmelerin ardından Biden'ın bugün ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları duyuracağı, ayrıca NATO Büyükelçilerinin olağanüstü toplantı yapacağı bildirildi.



Uzmanlar, Rusya-Ukrayna krizine dair haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, güvenli liman olarak nitelendirilen altına talebin devam ettiğini söyledi.



Gelişmelerin enerji fiyatlarına yansımalarının, enflasyon beklentileri ve para politikalarının seyri açısından kritik olacağını vurgulayan uzmanlar, bugün ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini kaydetti.



Bugün ayrıca ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini anımsatan uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 doların destek, 1.960 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti.



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