Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Ağustos 2020 anlık ve güncel çeyrek ve gram altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Ağustos 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı spot piyasada 734,61 lira, satış fiyatı 752,99 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 458,86 lira, satış fiyatı 459,46 lira seviyesinde yer alıyor.
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