Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Mayıs 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 25 Mayıs 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 810,76 lira ,satış fiyatı 831,02 liradan işlem görüyor. Gram altın ise 506,40 lira alış fiyatı, 506,00 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
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