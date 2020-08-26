Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Ağustos 2020 güncel çeyrek ve gram altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 26 Ağustos 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 732,79 lira, alış fiyatı 751,09 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 457,58 lira, satış fiyatı 458,20 liradan işlem görüyor.
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