Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Kasım 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Kasım 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru alış fiyatı 429,96 lira, satış fiyatı 440,72 liradan işlem görüyor. Gram altın fiyatı 268,67 lira, satış fiyatı 268,77 lira seviyesinde yer alıyor.
26.11.2019 - 07:58| Son Güncelleme : 26.11.2019 - 08:22
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