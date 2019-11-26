Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Kasım 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Kasım 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru alış fiyatı 429,96 lira, satış fiyatı 440,72 liradan işlem görüyor. Gram altın fiyatı 268,67 lira, satış fiyatı 268,77 lira seviyesinde yer alıyor.

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