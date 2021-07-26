Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Temmuz 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 26 Temmuz 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 795,41 lira, satış fiyatı 815,27 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 496,90 lira, satış fiyatı 497,36 lira seviyesinde yer alıyor.
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