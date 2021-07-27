Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Temmuz 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 27 Temmuz 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 791,66 lira, satış fiyatı 811,41 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 494,49 lira, satış fiyatı 495,06 lira seviyesinde işlem görüyor.
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