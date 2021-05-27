Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27Mayıs 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

ntv.com.tr 27.05.2021 - 09:45
Dün 519,5 lira ile 9 Kasım 2020'denbu yana en yüksek seviyesini gören gram altın, güne 516 lira seviyelerinde başladı.
Aynı dakikalarda çeryrek altın 843,50 lirada, Cumhuriyet altını ise 3.470 lirada yer alıyor.
Altının ons fiyatı ise 1.900 doların hemen üstünde yer alıyor.
Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin etkisiyle artan risk algısının altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi.
Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin etkisiyle artan risk algısının altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi.
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