Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27Mayıs 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Gram altın 516 lira seviyelerinde. Çeryrek altın 843,50 lirada, Cumhuriyet altını ise  3.470 lirada yer alıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Mayıs 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları...

ntv.com.tr 27.05.2021 - 09:45

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27Mayıs 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

PİYASALAR

Dolar kuru bugün ne kadar? (27 Mayıs 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (27 Mayıs 2021 dolar - euro fiyatları)

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 27 Mayıs 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 27 Mayıs 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Dün 519,5 lira ile 9 Kasım 2020'denbu yana en yüksek seviyesini gören gram altın, güne 516 lira seviyelerinde başladı.

Aynı dakikalarda çeryrek altın 843,50 lirada, Cumhuriyet altını ise 3.470 lirada yer alıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.900 doların hemen üstünde yer alıyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin etkisiyle artan risk algısının altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin etkisiyle artan risk algısının altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi.

VEREM AŞISI COVID-19'U ÖNLER Mİ?

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...