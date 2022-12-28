Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Aralık 2022 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Aralık 2022 güncel çeyrek altın, ons altın ve gram altın satış fiyatları...

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Aralık 2022 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

28 Aralık 2022 sabahında 1811 dolara satılırken, 1087 liraya alıcı buluyor.

Spot piyasada altın satış fiyatları,

Çeyrek altın 1810 lira,

Yarım altın 3620 lira,

Cumhuriyet altın 7205 liradan el değiştiriyor.

  • ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

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