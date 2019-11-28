Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Kasım 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Kasım 2019 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 432,75 lira, satış fiyatı 443,60 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 270,44 lira, satış fiyatı 270,53 liradan işlem görüyor.

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