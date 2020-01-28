Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Ocak 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Ocak 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı spot piyasada 483,00 lira, satış fiyatı 495,04 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 301,81 lira, satış fiyatı 301,92 liradan işlem görüyor.

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