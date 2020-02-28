Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Şubat 2020 anlık ve güncel  altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları...

Anadolu Ajansı 28.02.2020 - 11:31 | Son Güncelleme : 28.02.2020 - 11:32

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Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Şubat 2020 anlık ve güncel gram altın alış satış fiyatları

Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Şubat 2020 anlık ve güncel gram altın alış satış fiyatları

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 533 lira, Cumhuriyet altını da 2.186 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında yüzde 1.626,8 dolara kadar geriledikten sonra önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.635 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının Çin dışında da hızla artması ve ekonomide neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesinin yanı sıra Suriye'ye ilişkin haber akışının altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Teknik açıdan altının onsunda 1.625-1.650 bandının izleneceğini kaydeden analistler, gram altında ise 320-333 lira bandının takip edileceğini kaydetti.

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