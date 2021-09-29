Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Eylül 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 29 Eylül 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 794,39 lira, satış fiyatı 814,25 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında alış fiyatı 496,29 lira, satış fiyatı 496,60 liradan işlem görüyor.

29.09.2021 - 08:57

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Eylül 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

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