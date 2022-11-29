Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Kasım 2022 güncel altın kuru fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.050 lira seviyesinde işlem görüyor.



Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel yüzde 0,90 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.042 liradan tamamladı.



Çeyrek altın 1.720 lira, Cumhuriyet altını da 6.990 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,8 artışla 1.754 dolardan işlem görüyor.



Analistler, Çin'deki "sıfır Covid-19" politikasının yavaş yavaş uygulamadan kaldırılabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve Çin hükümetinin inşaat sektörü için 2009'dan bu yana uygulamada olan pay piyasalarından fonlama yasağını kaldırmasıyla küresel dolar talebinin azaldığını bildirdi.



Bugünün veri gündeminde Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de tüketici güven endeksinin öne çıktığını ifade eden analistler, Çin'deki protestolara ilişkin haber akşının yatırımcıların odağında yer aldığını dile getirdi.



Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.725 doların destek, 1.775 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?



Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.



KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?



Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.