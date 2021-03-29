Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Mart 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 29 Mart 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 717,68 lira, satış fiyatı 7,3568 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 448,51 lira, satış fiyatı 448,73 liradan işlem görüyor.

29.03.2021 - 08:50

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Mart 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

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