Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Mayıs 2022 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.255 lira seviyesinde işlem görüyor.
Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 1.250 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.255 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.060 lira, Cumhuriyet altını da 8.330 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, cuma günü yüzde 0,3 artışla 1.947 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1.946 dolardan alıcı buluyor.
Küresel piyasalarda ABD'deki borç limiti krizinde taraflar arasında prensip anlaşmasına varıldığına yönelik açıklamalar risk iştahını artırırken, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündemi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin fiyatlamalar yatırımcıların odağında yer alıyor.
Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan verilerin enflasyonun beklenen hızda düşmediğine işaret ettiğini belirterek, ekonomik aktivitenin öngörülen şekilde yavaşlamamasının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentilerin yüzde 62 seviyesine çıktığını bildirdi.
ABD'de borç limiti krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 ve 1.930 doların destek, 1.970 ve 1.980 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.