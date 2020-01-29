Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Ocak 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış satış fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Ocak 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 478,56 lira, satış fiyatı 490,53 liradan işlem görüyor. Gram altın ise 299,05 lira alış fiyatı, 299,15 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

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